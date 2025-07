LA SICILIA: “Torre del Grifo, il Catania versa il deposito cauzionale. A ottobre sarà indetta la gara?”

“Adesso sì, il Catania potrebbe rilevare l’impianto di Torre del Grifo. Il club di Ross Pelligra ha perfezionato il deposito di una cauzione (la cifra è di 600mila euro) che serve a sancire la serietà dell’offerta avanzata dal club rossazzurro”, riporta La Sicilia. “Il Catania FC il 13 maggio inoltrò la proposta irrevocabile d’acquisto tramite i legali del club. Da quel momento è nata una interlocuzione tecnica con il Tribunale fallimentare che ha avuto come oggetto la valutazione del bene immobile e anche dei beni mobili (ad esempio attrezzature e macchinari utilizzabili). Dopo vari chiarimenti la società ha perfezionato ieri il deposito di una cauzione da 600mila euro. Parallelamente è stata inoltrata il 20 maggio scorso anche una proposta per l’acquisto dello storico logo del Catania matricola 11.700”, si legge.

“Da oggi in poi sarà analizzato ogni documento esibito dal Catania FC e il Tribunale, dopo aver esaminato il parere dei curatori, esaminerà tutto quello che la società rossazzurra ha depositato. A quel punto dovrà valutare congrua o meno l’offerta. Il passo successivo sarà bandire un’asta che sotto il profilo dell’offerta economica partirà dalla cifra proposta dal club di Pelligra. Se non ci saranno inserimenti di altri competitor si potrà finalizzare l’acquisto”, evidenzia il quotidiano.

“Tutti questi passaggi necessitano almeno di un tempo di trenta giorni. Tenendo conto dello stop dell’attività giudiziaria che è previsto per tutti i casi in itinere nel mese di agosto, giorno più giorno meno se tutto dovesse filare liscio, tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre il Catania potrebbe entrare in possesso della struttura di contrada Ombra”. Al Catania interesserebbe in modo prioritario “mettere in funzione i due campi in erba naturale, gli spogliatoi, la sala medica in modo da permettere alla prima squadra di allenarsi”.

