LA SICILIA – Toscano: “Amichevoli hanno molta importanza. Competizione feroce, Catania deve prepararsi per vincere. Giovani, nessun timore di metterli dentro”

Nell’intervista concessa al giornale La Sicilia, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano parla anche della passione della piazza, dell’importanza delle amichevoli da sostenere in ritiro, delle insidie che presenterà il prossimo campionato e di quello che potranno dare i giovani al Catania:

“Catania come tutte le grandi piazze è passionale, ma anche molto umorale. A me preme essere più equilibrato anche verso i tifosi rossazzurri che ho visto nell’ultimo periodo, quando la squadra ha iniziato a identificarsi con la città, al top del sostegno c’è comunque c’è sempre stato. Poi nella vita ognuno è libero di manifestare assenso o dissenso. L’ultimo periodo però è stato uno spettacolo, un’intesa perfetta”.

“Programma di lavoro a Norcia? Le amichevoli hanno molta importanza in questo periodo, faremo le ultime due impegnative per renderci conto del lavoro svolto in preparazione in una fase, quella della preparazione estiva, che è la più importante dell’anno, soprattutto perchè giocheremo in un girone difficile. Sarà un campionato ancora più impegnativo dello scorso anno con Cosenza e Salernitana che alzano il livello di competitività. Dovremo lavorare tanto e soffrire tanto, la competizione sarà feroce e dobbiamo essere pronti dall’inizio. Un concetto che mi preme veicolare è che il desiderio di prevalere ce l’hanno tutti, ma la priorità del Catania sarà prepararsi per vincere”.

“Giovani? Chi mi conosce sa che i giovani non li faccio giocare solo per necessità. Sono pari agli altri. Con le stesse responsabilità e considerazioni. Come gli altri devono dimostrare con il lavoro quotidiano tutto il loro valore. Se un giovane ha qualità lo deve certicare in allenamento e in partita a prescindere dalla carta d’identità. Non deve esserci il timore di metterli dentro anche nel corso di un campionato ambizioso. Se ne siamo convinti noi, devono esserlo loro”.

