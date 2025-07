LA SICILIA: “Toscano, prove di formazione in vista dell’allenamento congiunto con l’Ascoli”

Mister Toscano ha preparato a Norcia la squadra rossazzurra per il test congiunto con l’Ascoli in programma nel pomeriggio con fischio d’inizio alle 17:30. “Sarà la prima uscita con un avversario di rilievo, anzi la prima in assoluto dopo il rinvio dell’altro giorno per l’incidente ai tifosi che aveva cancellato anche la presentazione in piazza nel centro umbro”, riporta La Sicilia.

“L’allenatore del Catania ha continuato a provare due squadre schierate con il 3-4-2-1. Da una parte hanno agito Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Jimenez, Donnarumma; Stoppa, Cicerelli; Forte. Dall’altra Butano; Silvestri, Di Gennaro, Allegretto; Raimo, Forti, Chiarella, Papaserio; Quiroz, Lunetta; D’Andrea. Gli altri (Di Tacchio, Rolfini per esempio) hanno lavorato a parte per smaltire qualche acciacco”, si legge. La partitella si è conclusa con la vittoria dei “gialli”: a segno Casasola, Forte (assist ancora di Casasola), di nuovo Forte e Chiarella. A fine allenamento, “prove su palla inattiva con le uscite della difesa per contrastare chi invadeva l’area”.

