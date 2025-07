LA SICILIA – Toscano: “Riparto con grandi motivazioni, abbiamo deciso di non stravolgere”

Ecco altri aspetti su cui si sofferma l’allenatore del Catania Domenico Toscano in occasione dell’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia, in vista della stagione 2025/26:

“Soprattutto gli infortuni hanno penalizzato il nostro percorso l’anno passato, perchè sul campo i risultati li determinano i giocatori: dal ritiro fino a quando non si è riequilibrato tutto il sistema – infortuni, problematiche varie, spirito, unità d’intenti – abbiamo dovuto affrontare vari problemi, tamponandoli di volta in volta. Però siamo rimasti in corsa arrivando a fine stagione per giocarci tutto con il quinto posto in classifica, migliorando notevolmente il risultato dell’anno precedente. Mi brucia non essere andato in finale, alla fine è andata in B la squadra che avevamo affrontato alla pari e battuto in casa loro, penalizzati solo dalla posizione in classifica”.

“Riparto con grandi motivazioni. L’idea è dare continuità alla seconda parte dello scorso campionato, migliorando là dove avremo potuto fare di più e dove crediamo si debba migliorare. Saranno il materiale umano e tecnico che mi metteranno a disposizione i dirigenti a determinare gli obiettivi. Abbiamo cambiato qualcosa anche sul piano lavorativo, aspettiamo di avere il gruppo al completo per capire che tipo di squadra allenerò. Abbiamo deciso di non stravolgere quanto fatto nella passata stagione. Ripartiamo da quello che di buono abbiamo realizzato, riprendendo un discorso tecnico già avviato”.

