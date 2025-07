LA SICILIA: “‘Zio Penny’, compleanno speciale”

Il quotidiano La Sicilia pone in evidenza il compleanno di Antonio Pennisi, figura che per chi ha vissuto le stagioni d’oro del Catania, quella della Serie A, è un riferimento. Con la sua gentilezza, con la battuta pronta, con la sua disponibilità ha conquistato la stima di tanti calciatori, dirigenti e tifosi. Oggi ‘Zio Penny’ ha spento 85 candeline. Pennisi è stato un dirigente tuttofare, messosi sempre a disposizione del Catania a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una ventina d’anni vissuti con impegno e col sorriso. All’indirizzo dello storico e apprezzato collaboratore del Catania non mancheranno, come di consueto, telefonate o messaggi sui social di tanti amici e calciatori che ha portato in giro, accolto in aeroporto, riaccompagnato a casa o tutelato costantemente.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***