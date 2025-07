LANCINI: “Futuro? Fa piacere essere molto apprezzato, priorità al Pescara”

Svincolato dal Pescara, come scritto nei giorni scorsi il difensore Edoardo Lancini potrebbe stipulare un nuovo contratto con la società biancazzurra ma è anche richiesto da tanti club, tra cui il Catania. In un’intervista concessa a pescarasport24.it, Lancini sottolinea come metta al primo posto l’eventuale prosecuzione del rapporto professionale con il Pescara. Queste le sue parole:

“La voglia di ricominciare è tanta e mi piacerebbe farlo ancora indossando la maglia del Pescara. So che il club e il mio agente ne stanno parlando ma ad oggi non ho altre notizie. Altre squadre interessate? So di essere molto apprezzato e mi fa piacere. Del resto nel corso di questi anni ho avuto modo di vincere molti campionati (4 per la precisione negli ultimi 6 anni), se non lo avessi fatto sarebbe stato diverso probabilmente. La mia priorità, come ho detto, è quella di proseguire a Pescara. Se non dovesse essere così ragionerò sul da farsi”.

