L’EDITORIALE | Ore di angoscia dopo l’incidente: vicini ai tifosi coinvolti, oltre il campo e il calcio

È difficile trovare le parole giuste in momenti come questi. Quando la passione per il Catania si trasforma, in un attimo, in tragedia. Poco prima dell’alba, venerdì, lungo l’autostrada A2 nei pressi di Polla, un grave incidente ha coinvolto un pulmino con a bordo nove tifosi rossazzurri, diretti a Norcia per stare accanto alla squadra nel ritiro estivo. Doveva essere, quella di oggi, una giornata di sport, di presentazioni e buoni propositi. Si è trasformata invece in un incubo che ha scosso tutta la comunità catanese.

È un colpo al cuore di tutti quelli che vivono il Catania non come una semplice squadra di calcio, ma come parte della propria identità, come un legame profondo che unisce famiglie, generazioni, territori. La redazione di TuttoCalcioCatania.com si stringe attorno ai tifosi coinvolti, alle loro famiglie, agli amici. A loro va il nostro pensiero più sincero, la nostra vicinanza e la nostra speranza, condivisa da un’intera città, che le condizioni dei feriti possano migliorare presto. In queste ore la solidarietà si è attivata in ogni angolo, e questo dimostra ancora una volta quanto il Catania sia un collante umano, prima che sportivo.

Purtroppo, la storia del tifo rossazzurro ha già conosciuto episodi simili. Incidenti stradali, tragici e dolorosi, che hanno segnato la memoria collettiva e che oggi tornano alla mente con un senso di rabbia, impotenza e tristezza. Proprio questo rende ancora più difficile accettare quanto accaduto. Il viaggio verso la squadra, quell’atto di amore e appartenenza, dovrebbe essere solo una bella storia da raccontare. Ora conta solo una cosa: restare uniti, come il popolo rossazzurro in momenti particolarmente delicati ha dimostrato di saper fare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***