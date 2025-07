L’EDITORIALE | Catania, il mercato prima grande sfida. Torre del Grifo, un segnale atteso da tempo

Il Catania ha iniziato ufficialmente la sua attività sportiva in vista della nuova stagione e l’imminente partenza per Norcia, sede del ritiro precampionato, rappresenta il primo passo concreto di un percorso che non può permettersi deviazioni. La squadra ha riassaporato il campo e, al di là dell’entusiasmo di rito, serve ora concretezza: i volti nuovi devono arrivare, essere quelli giusti e soprattutto nei tempi giusti. L’esperienza insegna quanto il tempismo nel costruire un gruppo competitivo sia determinante, perché questo è un campionato che non aspetta nessuno, e dove ogni errore di valutazione può costare caro.

Il mercato, dunque, è la prima grande sfida della nuova stagione. Uomini e calciatori adeguati al progetto, profili di personalità e con caratteristiche funzionali a un’idea di calcio che sia solida, ambiziosa e coerente. Scegliere bene, scegliere in fretta. Non ci sono margini di errore. Né il blasone, né la piazza accetterebbero un ridimensionamento o un altro campionato di transizione. E proprio nell’ottica di una programmazione seria e strutturata, torna d’attualità anche la questione Torre del Grifo.

Dopo troppi silenzi e attese, è finalmente arrivato il deposito della cauzione pari al 15% della cifra offerta alla curatela fallimentare, un passaggio che apre ufficialmente alla possibilità di vedere assegnato il centro sportivo di via Magenta. Un segnale atteso da tempo, per dare forza e stabilità a un progetto che non può prescindere da strutture all’altezza. Il ritorno a Torre del Grifo, se completato, sarebbe non solo un investimento tecnico e logistico, ma anche un simbolo potente di appartenenza e rinascita.

Tutto questo mentre le rivali si muovono, si rafforzano, si preparano. Il campionato sarà lungo e combattuto, la concorrenza agguerrita. Motivo in più per non sbagliare alcun colpo, per mantenere la barra dritta e ricompattare l’ambiente. La tifoseria, come sempre, è pronta a fare la sua parte. Ora tocca al club completare il mosaico: mercato, strutture, spirito. Perché questa volta non ci sono più scuse. Solo un obiettivo: vincere.

