L’EDITORIALE | Lavori in corso: Toscano al timone del progetto, dieci giorni cruciali per il mercato

Il Catania è un cantiere aperto. A Norcia si lavora con intensità e concentrazione, lontano dai riflettori, per provare a costruire – questa volta davvero – una squadra competitiva, capace di ambire con concretezza alla promozione. Il ritiro precampionato non è solo una tappa obbligata, ma il cuore di un progetto tecnico che ruota attorno a una figura chiave: mister Mimmo Toscano.

Il mercato è entrato nel vivo. Tra cessioni, arrivi e trattative in corso, si sta definendo l’organico che sarà affidato al tecnico calabrese. Ma è chiaro a tutti: Toscano non è soltanto l’allenatore, è il vero motore decisionale della campagna acquisti. Il direttore sportivo Ivano Pastore, da poco insediato nel suo nuovo ruolo, si muove passo dopo passo seguendo le indicazioni dell’allenatore. Un tandem che, per ora, funziona con ruoli ben delineati: Toscano sceglie, Pastore esegue. Il tecnico sta puntando forte su uomini di fiducia, calciatori che ha già allenato e che conoscono a memoria il suo sistema di gioco, le sue idee, le sue pretese. Una scelta precisa: costruire un gruppo solido, già plasmato mentalmente, per non sprecare tempo nella rincorsa alla vetta.

In questo contesto, Pastore rappresenta una figura in crescita. Non un direttore “accentratore”, ma un dirigente che si sta formando sul campo. Una formula ancora in fase di rodaggio, ma che potrebbe rivelarsi funzionale se accompagnata dai risultati.

Il nodo più complicato resta il reparto offensivo. Il Catania è alla ricerca di quei profili in grado di garantire gol, peso specifico e affidabilità. Non è semplice, il mercato è competitivo e i giocatori che fanno davvero la differenza scarseggiano o costano. Ma i prossimi dieci giorni saranno decisivi: si entrerà nel vivo delle trattative che contano, con l’obiettivo di consegnare a Toscano gli ultimi tasselli prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Nel frattempo, a Norcia si suda. Si lavora sull’aspetto fisico, con l’intento di evitare il ripetersi degli infortuni che l’anno scorso hanno falcidiato la rosa. E si lavora, soprattutto, per costruire un’identità di squadra. Un gruppo vero. Perché senza quello, nessuna ambizione può trasformarsi in realtà.

Infine, una riflessione doverosa sulla campagna abbonamenti. Lanciata in modo timido, non ha ancora registrato numeri importanti. È un segnale inequivocabile: la tifoseria rossazzurra, delusa dalle recenti stagioni, questa volta vuole prima vedere, poi credere. Fiducia sì, ma non più incondizionata. E forse, anche questo, è un passaggio maturo verso un nuovo corso.

