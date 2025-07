LODI: “Il mio cuore è con le famiglie delle persone coinvolte nell’incidente”

“In questi momenti le parole sembrano non bastare. Il mio cuore è con le famiglie delle persone coinvolte nel tragico incidente di qualche giorno fa… Da uomo e da padre, mi stringo a voi con profondo dolore e sincera vicinanza. Forza, ragazzi”. Le parole sui social di Francesco Lodi, ex centrocampista rossazzurro che due anni fa – dopo avere contribuito a riportare Catania nel professionismo – aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato entrando a far parte della società etnea nel ruolo di brand ambassador, ricoperto fino all’11 marzo 2025, quando risolse il contratto per motivi personali.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***