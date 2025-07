MAFFEI dopo la cessione al Trento: “Questa piazza la sento mia, felice di proseguire il percorso qui”

Non più la cessione in prestito. Stavolta il Catania perde definitivamente la titolarità del cartellino di Mattia Maffei. La società rossazzurra conferma di non intendere puntare sul potenziale del giovane avellinese classe 2004. Il laterale sinistro ha fatto ritorno al Trento, esprimendo la propria soddisfazione: “Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso con questi colori. Tornare a titolo definitivo in una piazza che ho sentito mia fin dal primo giorno è per me motivo di grande orgoglio. I sei mesi della scorsa stagione hanno avuto un peso determinante nella mia scelta: fin dal primo contatto ho percepito la piena fiducia del club. Per questo desidero ringraziare il Presidente Giacca, il Direttore Zocchi e il Tecnico Tabbiani. Le ambizioni sono alte e condivise, anche alla luce di quanto fatto lo scorso anno: lavoreremo ogni giorno per migliorarci ancora e provare a toglierci nuove soddisfazioni”.

