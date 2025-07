MARTIC: il giocatore salterà l’esordio in campionato per squalifica

Detto di Alessandro Quaini, che salterà le prime quattro giornate del prossimo campionato per squalifica – di cui una per recidività in ammonizione e le altre tre per avere colpito con una testata al volto un calciatore del Pescara qualche mese fa nei playoff – anche Manuel Martic, rinforzo del Catania dopo essersi svincolato dal Lecco, risulta squalificato dal Giudice Sportivo. Il calciatore austriaco classe 1995, infatti, deve scontare un turno di stop risalente alla passata stagione quando, in occasione della sfida contro il Caldiero Terme, ha riportato la sua prima espulsione in carriera. Anche lui, pertanto, salterà la gara d’esordio in campionato col Foggia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***