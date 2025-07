MARTIC: “Il calcio mia unica scelta di vita. Idolo Modric, ma io stesso la mia principale fonte d’ispirazione”

Riportiamo il contenuto di un’intervista risalente a qualche tempo fa di Manuel Martic, centrocampista austriaco prossimo a vestire la maglia del Catania, rilasciata a La Casa di C. Un modo per conoscere meglio il duttile calciatore classe 1995 dai piedi buoni e, all’occorrenza, perfettamente in grado di giostrare anche al centro della difesa.

“La persona che più mi ha spinto verso questo sport è mio padre, mi accompagnava agli allenamenti e non si perdeva nemmeno una mia partita. Dai quattro fino ai quindici anni mi ha seguito assiduamente dandomi sempre tanti consigli. Senza la sua figura, probabilmente, non avrei seguito questa strada. Fin da piccolo ho sempre avuto le idee chiare, ho un diploma da carrozziere (ride, ndr) ma in realtà il calcio è sempre stata la mia prima e unica scelta di vita”.

“Io in campo in competizioni europee (Europa League e preliminari di Champions League)? Sono esperienze che porterò sempre dentro di me, giocare sfide europee e avere la possibilità di confrontarmi con grandi campioni è stato davvero incredibile. Ho anche segnato uno dei gol più belli della mia vita, non lo dimenticherò mai e lo custodirò per sempre tra i grandi ricordi della mia carriera”.

“Il mio idolo? Da centrocampista, e tifoso della Croazia, dico ovviamente Modric. Ma in generale la principale fonte d’ispirazione è me stesso, grazie ai sacrifici che ho fatto durante questi anni e alla forza che ci ho messo nel raggiungere il mio obiettivo. Sono io il mio più grande motivatore. Punto sempre a migliorare. Punto al massimo e in futuro non mi precludo nulla. Sono sempre una persona determinata e ambiziosa, amo nuotare o praticare comunque attività rilassanti per staccare un po’ dalle fatiche quotidiane”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***