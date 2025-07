MARTIC: più come difensore o centrocampista nelle idee di Toscano?

Il Catania lo ha reperito dal mercato degli svincolati, dopo la scadenza del vincolo contrattuale con il Lecco. Una pedina interessante, il calciatore austriaco classe 1995 Manuel Martic che dopo le esperienze italiane maturate al Legnago e, appunto, tra le fila del Lecco accetta con entusiasmo la chiamata del Catania, misurando le proprie ambizioni in quella che, in Serie C, rappresenta la piazza più importante per tradizione, blasone e bacino d’utenza.

In carriera ha occupato più spesso il ruolo di centrocampista, collezionando un centinaio di presenze in questa posizione. Negli ultimi anni, però, con una frequenza nettamente maggiore ha agito qualche metro indietro, sia da centrale di difesa che da braccetto destro in una linea difensiva composta da tre uomini. Sarà interessante vedere se, nelle idee di Toscano, Martic viene visto prevalentemente come difensore o centrocampista. Una cosa è certa: in entrambi i casi il giocatore può fare valere la sua grande fisicità, disponendo di un discreto bagaglio tecnico ed in possesso di un buon tiro da fuori.

