MARTIC: un calciatore “giramondo” alla corte di mister Toscano

Rinforzo per il Catania, in procinto di ufficializzare il tesseramento di Manuel Martic. Dal 1° luglio il giocatore austriaco si era svincolato dal Lecco, club in cui aveva militato nella seconda parte della scorsa stagione mettendo a referto 13 presenze nel Girone A di Serie C. In precedenza aveva indossato sempre in terza serie i colori del Legnago (46 presenze, 8 gol e 3 assist in un campionato e mezzo), prima tappa italiana di questo mediano “giramondo” che approda in Sicilia con referenze importanti e tanta esperienza accumulata in giro per l’Europa.

Nato in Austria da una famiglia di origini croate, Martic ha giocato con Vorwärts Steyr e St. Pölten prima di approdare al Rapid Vienna, club tra i più rappresentativi del Paese alpino. Durante il periodo viennese (2018-2020) ha effettuato le sue prime apparizioni nelle coppe europee, scendendo in campo in cinque gare della UEFA Europa League 2018-19 allorquando il cammino degli austriaci si interruppe ai Sedicesimi di finale per mano dell’Inter.

In carriera ha giocato anche in Croazia (Inter Zaprešić), Ungheria (Mezőkövesd-Zsóry) e Finlandia (HJK Helsinki), dove ha vinto il locale campionato di calcio nel 2022 disputando nello stesso anno una gara delle Qualificazioni in Champions League contro i lettoni dell’RFS Riga, occasione in cui è andato anche in gol. Il suo palmarès, oltre alla conquista del titolo finlandese, conta anche un campionato d’Alta Austria con il Vorwärts Steyr nella stagione 2012-13 e un torneo di seconda divisione austriaca con il St. Pölten nel 2015-16.

Dal punto di vista tattico, Martic è un mediano che può ricoprire anche due ruoli nella difesa a tre (“braccetto” e centrale). Si tratta di un giocatore che fa della fisicità (è alto 193 cm), del palleggio e del senso della posizione le sue armi migliori, unite a tanta grinta e temperamento. Il suo idolo calcistico è Luka Modric e ha un fratello che gioca come difensore nel Vorwärts Steyr con un passato italiano tra le fila della Pistoiese. È dotato di un buon tiro dalla distanza e abilità sui calci di punizione, spesso tirati colpendo il pallone con una staffilata a mezz’altezza sul palo del portiere.

