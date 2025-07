MERCATO: accostato al Catania, l’esterno Villa si accorda con la Salernitana

Perugia, Vicenza, Cittadella, Catania e Salernitana. Sono solo alcuni dei club che hanno avuto contatti nei giorni scorsi con il procuratore dell’esterno sinistro Luca Villa. Il Catania non ha approfondito più di tanto il discorso, sondando altre piste. Fresco di addio al Padova, non avendo rinnovato il contratto in scadenza con la società biancoscudata, Villa ha trovato l’accordo con la Salernitana. Il direttore sportivo Daniele Faggiano concluderà l’operazione d’ingaggio del calciatore classe 1999 nelle prossime ore.

