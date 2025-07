MERCATO: altre uscite all’orizzonte, Montalto in primis

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Andres Tello, destinato a rientrare in Colombia, risolverà l’accordo col Catania anche Adriano Montalto. L’attaccante siciliano è un altro dei giocatori in procinto di lasciare Catania, nelle prossime ore saluterà ufficialmente la società rossazzurra. Idem il centrocampista offensivo Diego Peralta (direzione Foggia o Crotone). Si cerca una nuova sistemazione per l’esterno d’attacco Davide Marsura e il difensore centrale Tommaso Silvestri, confermato dal direttore sportivo Ivano Pastore in uscita. L’obiettivo è anche quello di piazzare altrove l’esterno Marco Chiarella, gli attaccanti Filippo D’Andrea e Milos Bocic.

