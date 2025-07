MERCATO: Anastasio, non solo Salernitana. Spuntano anche Arezzo e Perugia

Da qualche giorno il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti e proseguono le trattative dei club che mirano ad una stagione di successo, conseguendo i rispettivi obiettivi. Più il tempo passa, più è comprensibile che aumentino i sondaggi delle società che cercano profili validi per rendere più competitivi i propri organici. Il Catania vanta in organico giocatori appetibili, come nel caso di Armando Anastasio.

In mattinata è emerso il gradimento della Salernitana nei confronti del laterale sinistro, rilanciato dalla stampa campana. Sarebbe l’ennesimo calciatore del Catania nel mirino dell’ex diesse rossazzurro. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dai colleghi de La Casa di C, avrebbero manifestato interesse anche altre squadre. Si tratta di Arezzo e Perugia. Anastasio è legato contrattualmente al Catania fino a giugno 2027, pertanto bisognerebbe convincere il sodalizio etneo a privarsi del giocatore attraverso un’offerta ritenuta congrua.

