MERCATO: anche Reggiana e Salernitana su Jimenez

Sembra che Kaleb Jimenez non rappresenti un’idea di mercato soltanto per l’Avellino. Il trequartista italo-spagnolo di proprietà del Catania, infatti, secondo quanto riporta La Casa di C sarebbe anche oggetto d’interesse di Reggiana e Salernitana. Il calciatore classe 2002 vanta richieste dopo avere concluso la stagione 2024/25 con 6 gol e 8 assist. Nel caso della Salernitana, poi, va detto che fu proprio l’attuale diesse granata Daniele Faggiano a portarlo ai piedi dell’Etna lo scorso anno dalla società campana, prelevandolo a costo zero e cedendo in cambio Andrés Tello in prestito.

