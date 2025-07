MERCATO: ancora un difensore accostato al Catania, Celiento

Daniele Celiento, difensore in uscita dal Trapani, è il nome nuovo accostato al Catania. La stampa nazionale – La Casa di C – ha confermato alcune voci circolate nelle ultime ore in ambito locale, evidenziando come il profilo del napoletano classe 1994 piaccia al Catania. Peraltro è una vecchia conoscenza del tecnico Toscano, che lo ha allenato per un breve periodo. Centrale di difesa, può ricoprire anche il ruolo braccetto, terzino o esterno di centrocampo. Giocatore, dunque, capace di occupare più posizioni in campo e anche per questo appetibile. Celiento ha vestito in precedenza le maglie di Viareggio, Pistoiese, Siena, Viterbese, Catanzaro, Bari, Cesena e Casertana con più di 350 partite in Serie C.

