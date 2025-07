MERCATO: assist di Toscano a Pastore, sistemare il centrocampo resta l’obiettivo primario

“Oggi il centrocampo è abbastanza scoperto. Puoi adattare Jimenez, sappiamo di avere Quaini squalificato per un mese”. Chiaro il messaggio del tecnico Mimmo Toscano, ai microfoni di Sicilia 242 (qui l’intervista completa), indirizzato al direttore sportivo Ivano Pastore. Sicuro che, entro l’inizio del campionato, la rosa sarà definita in tutti i settori. In questo momento l’attenzione è principalmente rivolta al reparto di centrocampo. E’ lì che bisogna intervenire soprattutto in questa fase del mercato.

Pastore è tornato a muoversi in maniera concreta negli ultimi giorni per quanto concerne le operazioni in entrata, consegnando all’allenatore rossazzurro Martic e Corbari. Se il primo, nelle idee di Toscano, potrebbe essere visto principalmente come difensore (potenziale alternativa a Di Gennaro?) piuttosto che centrocampista, il secondo in carriera ha giostrato anche in difesa ma, in questo caso, non c’è dubbio che agirà in mezzo al campo. Perchè è lì che, negli anni, ha consolidato le sue prestazioni fino a rivelarsi grande protagonista nella passata stagione trascinando con pieno merito la Virtus Entella in Serie B.

Ma non basta. Quaini, lo ricordiamo, non potrà disputare le prime quattro giornate di campionato, Martic salterà l’esordio col Foggia. Toscano ha adattato spesso in ritiro Jimenez a centrocampo, provando anche la soluzione Luperini in mediana. Il “solito” Vallocchia della Ternana resta un profilo caldo e parecchio gradito all’ex tecnico del Cesena, ma il Catania non aspetterà in eterno i rossoverdi ed ha già individuato le alternative nel caso in cui la trattativa con le Fere non si sbloccasse. Aloi è un altro centrocampista proposto dagli umbri, Zuccon (Atalanta) preferirebbe giocarsi le sue carte in Serie B, Garetto (Rimini) potrebbe tornare in auge. Ma ci sono anche i classici nomi a sorpresa, quelli su cui Pastore lavora sotto traccia seguendo l’esempio di Martic e Corbari.

