MERCATO: aumentano le possibilità di permanenza di Raimo?

Detto dell’ingaggio di Tiago Casasola, giocatore “tuttofare” e gran colpo di mercato del Catania per la fascia destra del campo, la società del presidente Pelligra ha deciso di privarsi di Davide Guglielmotti. Quest’ultimo risolve il contratto con il club etneo e dovrebbe trasferirsi al ‘nuovo Brescia’. A meno che il Catania non faccia valutazioni di tipo differente, a proseguire l’avventura sotto il vulcano sarebbe Alessandro Raimo (33 presenze, 1 gol e 3 assist in rossazzurro), stesso interprete del ruolo. Il calciatore classe 1999, in tal caso, sarebbe rossazzurro per la seconda stagione consecutiva fungendo da alternativa a Casasola, dopo essere stato prelevato la scorsa estate dalla Carrarese.

