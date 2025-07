MERCATO: Avellino, il diesse conferma richieste per Gori dalla C (anche dal Catania)

“Gori ha mercato in C. Lui sta aspettando qualcosa per la B, ma non ci saranno problemi”. Parla così il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello, ai microfoni di Prima Tivvù, del futuro di Gabriele Gori. L’attaccante dell’Avellino è reduce dall’esperienza in prestito al Sudtirol ed è anch’esso in uscita dalla società irpina. Su Gori, in C, si è mosso pure il Catania. Il giocatore classe 1999 vorrebbe ripartire da un club del campionato cadetto ma, qualora nei prossimi giorni non si concretizzasse nulla in ottica B c’è la possibilità che Gori accetti il trasferimento in terza serie. Intanto il reparto offensivo del Catania fa registrare due nuovi innesti: l’ex Vicenza Alex Rolfini e l’ex Ascoli Francesco Forte.

