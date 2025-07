MERCATO: Benevento, visite mediche per Tumminello ma non firma. Salta l’accordo

C’era l’accordo su tutto. Intesa definita con il Crotone sulla base di circa mezzo milione di euro, con il giocatore attraverso un accordo di durata triennale e un ingaggio di 230mila euro a stagione più bonus legati a presenze, reti segnate e traguardi raggiunti. L’attaccante Marco Tumminello aveva già raggiunto la città per ufficializzare il passaggio al Benevento, sostenendo le visite mediche, ma l’affare è sfumato clamorosamente. Secondo quanto riporta la redazione di tuttoc.com, il club sannita non è convinto delle condizioni fisiche dell’attaccante che nei giorni scorsi si è operato di ernia inguinale. In un primo momento si era ipotizzato uno stop di due settimane ma i tempi per il suo pieno recupero sarebbero in realtà molto più lunghi, stimabili in 40/45 giorni. Tumminello era stato accostato nei giorni scorsi, tra le altre, a Catania e Salernitana, lo stesso agente del giocatore aveva confermato contatti con la società rossazzurra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***