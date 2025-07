MERCATO: Capomaggio, clausola rescissoria presente nel contratto

Come riportato nei giorni scorsi, è concreto anche l’interesse del Catania – manifestato già la scorsa stagione – nei confronti del forte centrocampista dell’Audace Cerignola Galo Capomaggio. Contatti con più club di B e C per l’argentino, che piace soprattutto alla Salernitana di mister Giuseppe Raffaele, il quale spinge per allenare ancora una volta il giocatore classe 2000. I granata potrebbero sfruttare proprio la conoscenza diretta del calciatore da parte del tecnico siciliano, tuttavia serve un investimento di rilevante entità per strappare il sì del Cerignola. Emerge anche la presenza di una clausola rescissoria nel contratto di Capomaggio (che scade a giugno 2027) pari a 350mila euro. Significa che il giocatore può liberarsi dal vincolo con la società pugliese qualora un club fosse disposto a pagare la somma predeterminata per rescindere unilateralmente il contratto con la sua attuale squadra, senza una giusta causa.

