MERCATO: Capomaggio, duello Catania-Salernitana. Offerta non ritenuta congrua ma etnei pronti al rilancio

I colleghi del portale La Casa di C focalizzano l’attenzione sul futuro del centrocampista Galo Capomaggio. Si profila un duello tra la Salernitana, società in cui è operativo l’ex direttore sportivo rossazzurro Daniele Faggiano, ed il Catania, che già lo scorso anno provò ad intavolare una trattativa con l’Audace Cerignola per assicurarsi le prestazioni del calciatore argentino. “I siciliani hanno già presentato un’offerta ma non è stata ritenuta congrua ed il club è pronto al rilancio. Si lavora comunque per cercare di trovare un’intesa. Nella giornata di oggi, martedì 8 luglio, il Catania in tal senso ha incontrato gli agenti del giocatore: non c’è ancora un accordo, ma i siciliani ci riproveranno e restano forti sul centrocampista. E sempre oggi (martedì 8 luglio) la Salernitana presenterà un’offerta ufficiale all’Audace Cerignola”, si legge. Ricordiamo che nel contratto di Capomaggio in scadenza a giugno 2027 è presente una clausola rescissoria di 350mila euro.

