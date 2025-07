MERCATO: Capomaggio, il punto sulla trattativa

Il Catania non molla la presa per Galo Capomaggio. Nei giorni scorsi la Salernitana sembrava ad un passo dalla definizione dell’ingaggio, ma l’inserimento del Catania ha rallentato la trattativa per il passaggio del centrocampista argentino in granata. Anzi, c’è un’intesa di massima che la società rossazzurra ha trovato sul piano economico con il giocatore (triennale a 200/250mila euro), ma anche una certa distanza tra domanda e offerta rispetto alla richiesta dell’Audace Cerignola per quanto riguarda il costo del cartellino. La Salernitana (spinge anche il tecnico Giuseppe Raffaele che lo ha allenato proprio in gialloblu, ndr) avrebbe invece proposto argomenti più convincenti al club pugliese. Capomaggio prende tempo, la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Chi la spunterà?

