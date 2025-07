MERCATO: Capomaggio, trattativa bloccata ma non abbandonata

Rischia di diventare la telenovela del calciomercato estivo. Galo Capomaggio e la Salernitana, sembrava tutto in via di definizione ma l’inserimento importante del Catania, che ha raggiunto un accordo di massima sotto il profilo economico con il giocatore (che chiede un triennale da 200mila euro più bonus), ha rallentato l’operazione con i granata, che restano comunque fortemente interessati al centrocampista. Ballano cifre importanti tra la clausola rescissoria da 350mila euro e le richieste elevate per l’ingaggio. Ad oggi – giovedì 10 luglio – la società campana è più vicina a soddisfare le richieste economiche dell’Audace Cerignola rispetto al Catania. La differenza potrebbe farla la volontà del giocatore, che pure vedrebbe di buon occhio la possibilità di raggiungere Salerno ritrovando il suo ex allenatore, Giuseppe Raffaele. Allo stato attuale il Catania non ha fatto registrare nuovi passi avanti, la trattativa è bloccata ma non abbandonata.

