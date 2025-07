MERCATO: Casasola esclude definitivamente Tribuzzi

Nome sondato dal Catania nei giorni scorsi, quello di Alessio Tribuzzi. L’esterno destro romano classe 1998 rappresentava uno dei profili concretamente valutati per potenziare l’organico a disposizione di mister Toscano, ma il Vicenza è balzato in pole ed il Catania si è defilato. Proprio i veneti, a meno di sorprese, si assicureranno il diritto alle prestazioni sportive del giocatore in uscita dall’Avellino. Il mirino del Catania si è spostato su Tiago Casasola per il quale sono maturate le condizioni per strapparlo alla Salernitana: il suo ingaggio esclude definitivamente l’ipotesi Tribuzzi, consegnando comunque al tecnico rossazzurro uno dei migliori interpreti del ruolo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***