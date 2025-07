MERCATO: Castellini, i perchè di una trattativa che soddisfa le parti in causa

Poteva costituire un tesoretto utile da poter investire sul mercato in entrata. In definitiva, però, la scelta di formalizzare il trasferimento in prestito di Alessio Castellini al Mantova potrebbe rivelarsi molto produttiva per le casse del Catania. La società rossazzurra, infatti, cederà l’intera proprietà del cartellino del difensore ai virgiliani in caso di salvezza in Serie B (obiettivo alla portata) grosso modo alla stessa cifra originariamente stabilita con il Pisa – circa 900mila euro – aggiungendo alcune clausole migliorative ed una percentuale interessante sulla futura rivendita a beneficio degli etnei.

La destinazione, poi, è particolarmente gradita al calciatore che può avvicinarsi a casa e avere la possibilità di giocare con una certa regolarità in una categoria superiore alla C ed alla corte del tecnico (ex Catania) Davide Possanzini, il quale ha dimostrato in questi anni di saper valorizzare i giovani facendoli sentire parte integrante della squadra. Il Mantova, dal canto suo, si assicura un giocatore di buone prospettive e dotato di ampi margini di miglioramento che, se inserito con intelligenza e fiducia nel contesto biancorosso, può dare tanto alla causa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***