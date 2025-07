MERCATO: Catania, colpo Casasola. Superata la Salernitana

Circa una settimana scrivevamo che il Catania era tra i club ad avere manifestato interesse nei confronti del forte laterale destro della Ternana Tiago Casasola, in procinto di lasciare l’Umbria. La Salernitana era in pole, ma nelle ultime ore si apprende da La Casa di C che l’affondo deciso del Catania ha generato un’importante novità: salta in extremis il passaggio del calciatore argentino classe 1995 alla Salernitana e proprio la società rossazzurra sta per chiudere l’accordo. Sempre dalla Ternana, vedremo se il Catania andrà a prelevare anche il centrocampista Andrea Vallocchia.

===>>> Conferme dalla stampa umbra: “Ternana, Casasola corre verso Catania”

