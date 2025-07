MERCATO: Catania, contatti avviati per Lancini

Difensore di 31 anni che ha contribuito alla promozione in Serie B del Pescara di Silvio Baldini, Edoardo Lancini finisce nel mirino del Catania. La società abruzzese non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto che scadeva a giugno e, pertanto, da qualche giorno Lancini è svincolato. Il Catania ha avviato contatti importanti nelle ultime ore, il profilo di Lancini piace al tecnico Mimmo Toscano e si cerca di definire l’accordo a stretto giro. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, Lancini ha militato nella prima squadra delle rondinelle per poi vestire in carriera le casacche di Novara, ancora Brescia, Palermo, Virtus Entella, nuovamente Novara e, appunto, Pescara.

===>>> STAMPA ABRUZZESE – Il Centro conferma: “Per Lancini forte pressing del Catania, ma non solo…”

