MERCATO: Catania, continuano le uscite. Tello il giocatore più difficile da piazzare

Tempo fa parlavamo di rosa extra-large e della conseguente necessità d’intervenire sul mercato in uscita, abbattendo un monte ingaggi che pesa sulle casse del Catania. Nelle ultime settimane ci sono stati decisi passi avanti su questo fronte. Dopo avere salutato Adamonis (Sudtirol), Cianci (Ternana), Farroni (svincolato-Siracusa), Del Fabro (Arezzo-fine prestito), Monaco (svincolato), Dalmonte (Salernitana-fine prestito), De Paoli (Giugliano-fine prestito), Inglese (svincolato-Salernitana), Castellini (Mantova), Gega (Casarano) e Maffei (Trento), il Catania ha raggiunto ultimamente gli accordi per la risoluzione consensuale dei contratti con Anastasio (Salernitana), Guglielmotti (Union Brescia), Sturaro (allenerà nel vivaio) e Costantino (destinato al Chievo Verona). A questi si aggiungono vecchi componenti dello staff che erano contrattualmente legati al Catania fino a giugno, ad esempio il direttore sportivo Antonello Laneri ripartito da Siracusa.

Il monte ingaggi però è da snellire ancora. Il calciatore più difficile da piazzare in questo momento è Andres Tello. La società rossazzurra lo ha proposto – e continua a farlo – non trovando, ad oggi, significativi riscontri. Il colombiano attraversa una fase discendente della carriera, viene da annate complicate e percepisce un ingaggio parecchio elevato (a fine gennaio 2024 sottoscrisse un contratto da 120 mila euro per i successivi 5 mesi, 300 mila a salire per gli altri due anni ndr). La scorsa estate l’allora diesse del Catania Faggiano era riuscito a trovare un accordo con la Salernitana sulla base del prestito con diritto di riscatto. I granata, però, non hanno esercitato l’opzione visto anche il campionato cadetto assai deludente disputato.

Davide Marsura – rientrato dal prestito secco all’Ascoli – è un altro elemento reduce da annate difficili con un ingaggio elevato, nei giorni scorsi è emersa per lui l’ipotesi Campobasso ma al momento non ci sono novità. Il mercato in uscita del Catania, in ogni caso, prosegue e ci sarà spazio nei prossimi giorni anche per altre operazioni da formalizzare in entrata.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***