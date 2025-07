MERCATO: Catania, cosa manca alla rosa di Toscano? Lo scenario attuale

“A prescindere dalle esigenze di tipo economico-finanzario c’è da organizzare il ritiro, lavorando non dico con una base di calciatori pronta al 100% in vista della prossima stagione ma più vicina possibile alla squadra che, poi, affronterà il campionato”. Così Alessandro Zarbano si espresse il mese scorso nella conferenza stampa di presentazione da nuovo direttore generale del Catania. Considerando che al momento sono 15 i calciatori riconfermati (a meno di un altro paio di partenze che non si possono escludere) e che hanno preso parte al ritiro anche i nuovi innesti Casasola, Rolfini, Pieraccini, Donnarumma e Forte, l’organico è vicino ad una completa definizione. Scenario ben diverso dallo scorso anno, quando il Catania era un cantiere aperto e si presentò il blocco sul mercato per via del ‘caso fideiussione’.

Tra i convocati nel ritiro di Norcia ci sono anche alcuni calciatori sotto osservazione: Tommaso Silvestri, Luperini e D’Andrea. Anche Chiarella e Bocic lavorano in Umbria, in attesa di nuova sistemazione. Ad oggi l’organico del Catania si presenta numericamente al completo in difesa con il neo acquisto Pieraccini, ma qui qualcosa potrebbe mutare: idea Mondonico (Campobasso) e piace Celiento (Trapani), in ribasso le quotazioni di Luigi Silvestri (Cesena).

A centrocampo mister Toscano può attualmente contare in mezzo su Quaini, Di Tacchio e Luperini, con Frisenna che sostiene in sede un programma di riatletizzazione. Il reparto è privo di De Rose e Sturaro (allenerà nel vivaio rossazzurro ndr), quindi ci si attende l’innesto di almeno due nuovi mediani. Vallocchia, Aloi (entrambi in forza alla Ternana) e Zuccon (Atalanta) sono alcuni dei profili sondati dal Catania, Pastore ha annotato in agenda altri nomi. D’Ausilio, centrocampista offensivo dell’Avellino, piace ma la situazione con la società irpina è in standby. La batteria di esterni è attualmente costituita da Raimo-Casasola e Donnarumma-Lunetta (anche Cicerelli può giocare a sinistra).

In avanti si sono registrati gli innesti di Forte e Rolfini, fuori De Paoli (il Catania non lo ha riscattato dal Giugliano) e Montalto (trattativa con la Reggina, comunque non l’unica società di Serie D interessata). I tifosi, però, spingono per l’acquisizione di un ulteriore centravanti (eloquente in tal senso l’esito del nostro sondaggio). Non è semplice inserire il profilo giusto, le società tendono a non privarsi delle migliori punte, servono proposte molto convincenti. L’ultimo grande nome accostato al Catania è Tumminello, profilo gradito ai rossazzurri ma al momento il Crotone spara alto e sarà difficile strapparlo ai calabresi. Su Tonin c’è la solita concorrenza della Salernitana, mentre il Gubbio fa muro per Tommasini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***