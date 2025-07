MERCATO: Catania, Donnarumma nome nuovo per la fascia sinistra

Mentre proseguono le voci di club interessati ad Armando Anastasio, calciatore con più minutaggio tra le fila del Catania la scorsa stagione, la società rossazzurra continua a sondare il terreno alla ricerca di validi innesti per l’out sinistro del campo. Luca Russo (Audace Cerignola) e Luca Villa (svincolatosi dal Padova) sono i nomi al momento più gettonati, ai quali si aggiunge il più esperto Daniele Donnarumma. Volto noto al tecnico Mimmo Toscano, nell’ultima stagione in Serie B ha giocato per lunghi tratti del campionato mettendo a referto una trentina di presenze condite da 1 gol e 3 assist. Numeri ancora migliori aveva fatto registrare l’anno precedente a Cesena, proprio sotto la gestione Toscano a Cesena, collezionando 36 apparizioni, 4 gol e 8 assist. Donnarumma, classe 1992 scuola Napoli che in carriera ha vestito anche le maglie di Nocerina, Carpi, Como, ACR Messina, Cavese, Lecco, Mantova, Monopoli e Cittadella, potrebbe lasciare il club romagnolo in questa finestra di mercato.

