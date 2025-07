MERCATO: Catania e Salernitana in pressing su Forte

Attaccante romano classe 1993, Francesco Forte è conteso da Catania e Salernitana secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. Ennesimo duello di mercato tra le due società. Al momento granata in vantaggio, ma ci sono pure i rossazzurri sulle tracce del giocatore, in uscita dall’Ascoli.



Forte vanta trascorsi eccellenti anche in Serie B, ma è reduce da una stagione complicata con sole 10 presenze condite da 3 gol facendo i conti con qualche problema fisico e avendo scontato una squalifica di 9 mesi (poi ridotti a 5, ndr) per scommesse illegali. Non mancano le incognite per un calciatore che, comunque, se sta bene fisicamente può dare un buon contributo alla causa. Forte sta risolvendo in queste ore il contratto con la società marchigiana, poi sarà libero di accasarsi altrove.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***