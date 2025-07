MERCATO: Catania e Ternana in contatto per Vallocchia

28 anni compiuti due mesi fa, Andrea Vallocchia è il nome nuovo per il centrocampo del Catania. Stando a quanto riportano TernanaNews e La Casa di C, il calciatore potrebbe lasciare la Ternana in questa sessione di mercato ed è finito nel mirino dei rossazzurri. Siciliani e umbri sono in contatto, l’interesse del Catania è concreto. La sensazione è che la trattativa possa andare a buon fine. Vallocchia ha collezionato 17 presenze nell’ultima stagione ed in precedenza ha vestito le maglie di Benevento, Sambenedettese, Olbia, Juve Stabia, Cosenza, Reggiana e Triestina avendo maturato una buona esperienza nei campionati di C (soprattutto) e B.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***