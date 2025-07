MERCATO: Catania e Vicenza, accostato Marras

La redazione di TuttoC.com accosta a Catania e Vicenza l’attaccante classe 1993 Manuel Marras. Noto per la sua velocità, fantasia, tecnica, abilità nel dribbling e nell’assistenza ai compagni, può giocare come ala, seconda punta o trequartista. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2026, cartellino di proprietà della Reggiana. Calciatore con più di 400 presenze in C e B, Maras nelle ultime due stagioni ha totalizzato 61 apparizioni tra Reggiana e Cosenza nel campionato cadetto. Ha vestito anche le maglie di Crotone, Bari, Livorno, Alessandria, Sudtirol, Savona, Rimini e Spezia.

