MERCATO: Catania, i giocatori che restano da piazzare altrove

Particolarmente attivo il Catania negli ultimi giorni sul mercato. Dopo avere ceduto Adamonis (riscatto Sudtirol), Cianci (riscatto Ternana), Castellini (Mantova), Gega (Casarano) ed avere salutato per scadenza di contratto Farroni, Del Fabro, Monaco, Dalmonte, De Paoli e Inglese, la società rossazzurra ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Maffei al Trento, raggiungendo l’intesa per la risoluzione consensuale di Sturaro, Guglielmotti, Anastasio e Costantino. Di Tacchio dovrebbe rimanere, Jimenez via solo per offerte ritenute importanti. Restano da piazzare altrove Peralta, Tello, Marsura, Montalto, Popovic, D’Andrea, Chiarella, De Rose e Bocic. In forse Frisenna. Saranno oggetto di valutazione in sede di ritiro il difensore centrale Silvestri, di ritorno dal prestito alla Triestina, e Luperini. Potrebbe essere valutato come riserva anche il portiere Lauzkemis (rientra dal prestito all’Ancona).

