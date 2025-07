MERCATO: Catania, in arrivo il difensore/centrocampista Manuel Martic

Il Catania nelle ultime ore ha lavorato per assicurarsi le prestazioni sportive di Manuel Martic, atteso a Norcia per mettersi a disposizione del tecnico Mimmo Toscano (fonte La Sicilia). Centrocampista austriaco classe 1995 ben strutturato fisicamente e completo per caratteristiche, Martic arriva da svincolato e può giostrare all’occorrenza come centrale di difesa. L’ultima stagione l’ha vissuta vestendo le maglie di Legnago Salus e Lecco, con 28 presenze condite da 4 gol e 2 assist. Proprio il Legnago è la squadra che lo ha portato in Italia due anni fa dopo le esperienze maturate tra le fila di Hjk Helsinki (Finlandia), Mezokovesd (Ungheria) ed i club austriaci Rapid Vienna, Sankt Pölten e Vorwärts Steyr. Martic ha giocato anche alcune gare di Europa League in passato. Il Catania ha battuto la concorrenza di Lecco (che era disposto a riaccoglierlo in squadra), Perugia e Arezzo.

VIDEO: alcune giocate di Manuel Martic

