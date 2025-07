MERCATO: Catania, in arrivo Rolfini. Piace Zuccon

I colleghi de La Casa di C danno per conclusa una nuova operazione di mercato in entrata per quanto concerne il Catania. In arrivo nella sponda rossazzurra della Sicilia la punta classe 1996 Alex Rolfini. Il giocatore, autore di 8 gol la scorsa stagione con la maglia del Vicenza, si è svincolato dai veneti dopo tre anni vissuti in maglia biancorossa. L’attaccante ha indossato in carriera le casacche di Delta Porto Tolle, Virtus Castelfranco, Carrarese, Fano, Gozzano, Carpi, Fermana, Legnago, Ancona e, appunto, Vicenza. Dalla medesima fronte si apprende che al Catania piace il centrocampista classe 2003 Federico Zuccon, di proprietà dell’Atalanta. Nella passata stagione ha militato in Serie B tra le fila di Salernitana e Juve Stabia (totalizzando 18 presenze) dopo le precedenti proficue esperienze con Cosenza, Lecco e Primavera atalantina.

