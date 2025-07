MERCATO: Catania, in prova anche Papaserio

A proposito di novità che riguardano direttamente il Catania, oggi dovrebbe arrivare in ritiro a Norcia anche un giovane centrocampista. “Si tratta del diciottenne Gabriele Alessio Papaserio”. Lo riporta il quotidiano La Sicilia, precisando che non si tratta dell’ex rossazzurro Under 19 Gianmarco, oggi 25enne. Papaserio nella stagione passata ha disputato il campionato Under 18 al servizio del Sassuolo con 31 presenze e due reti, più il torneo di Viareggio accumulando 6 presenze. Il ragazzo catanese è cresciuto calcisticamente tra le fila del Rinascita San Giorgio, club affiliato dalla stagione 2025/26 al Catania FC prendendo parte al progetto tecnico territoriale. Per lui anche esperienze nel settore giovanile di Sampdoria e Ascoli. Secondo calciatore in prova a Norcia, dunque, insieme con Gianfranco Quiroz che potrebbe poi essere accolto dalla formazione Primavera di Marco Biagianti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***