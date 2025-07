MERCATO: Catania, Laukzemis potrebbe essere valutato in ritiro

Archiviata la positiva annata vissuta in prestito ad Ancona, risultando tra i portieri più affidabili del girone F di Serie D, per Klaidas Laukzemis è tempo di conoscere il proprio futuro. Portiere che ha compiuto 20 anni lo scorso mese di marzo, di recente convocato nella Nazionale Under 21 della Lituania, il cartellino del ragazzo è di proprietà del Catania. L’estremo difensore potrebbe essere oggetto di valutazione in sede di ritiro pre campionato.

Lauzkemis ha mosso i primi passi in Italia nella Primavera della Salernitana (stagione 2022/23), club che l’aveva prelevato in prestito con diritto di riscatto dallo Zalgiris (società lituana con sede nella città di Vilnius) dopo un fitto periodo di prova e un altrettanto intenso periodo di allenamenti in attesa del via libera burocratico. In seguito Laukzemis ha avuto modo di mettersi in mostra nel campionato di Serie D con le maglie di Legnano e Imolese, esordendo anche nella Viareggio Cup per poi ben comportarsi ad Ancona.

