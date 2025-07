MERCATO: Catania, proposto al Campobasso Marsura

Proposto a tante società, l’esterno d’attacco Davide Marsura che non fa parte della lista dei rossazzurri convocati poichè non rientra nel progetto tecnico di mister Toscano. Dopo l’infruttuosa esperienza a titolo temporaneo all’Ascoli, si cerca una nuova sistemazione per il giocatore, sotto contratto col Catania fino a giugno 2026. Nelle ultime ore qualcosa di più concreto si muove in direzione Campobasso, con il club molisano che, in cambio, secondo informazioni raccolte dal giornalista Nicolò Schira, cederebbe ai rossazzurri il difensore centrale Davide Mondonico, anche lui sotto contratto fino a giugno del prossimo anno.

