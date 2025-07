MERCATO: Catania, riflessioni sulla posizione contrattuale di più giocatori della rosa

Considerando l’attuale rosa di proprietà del Catania, c’è un lungo elenco di calciatori legati al club rossazzurro da un solo anno di contratto. Si tratta dei vari Dini, Bethers, Lauzkemis, Tirelli, Ierardi (opzione per il rinnovo), Quaini, Raimo, Allegretto, Celli, Silvestri, Maffei, Di Tacchio, De Rose, Jimenez, Sturaro, Peralta, Tello, Cicerelli, Montalto, Popovic, Marsura, Costantino e Bocic. Tra questi figurano diversi giocatori in lista di partenza perchè non rientranti nel progetto tecnico, ma anche altri che vengono ritenuti importanti nello scacchiere tattico di mister Toscano.

A tal proposito sono in corso valutazioni sulla posizione contrattuale di più giocatori che compongono l’organico, prolugando gli accordi onde evitare il rischio di perderli a parametro zero (com’è accaduto con Inglese) e per contribuire a garantire stabilità alla squadra. Inoltre un contratto più lungo permetterebbe di spalmare l’ingaggio su più anni, riducendo l’impatto sul bilancio del club, e di migliorare le prospettive economiche del calciatore rafforzando il legame con la società. Pensiamo ad elementi come Dini, Quaini, Jimenez e Cicerelli. Riflessioni anche su altri possibili rinnovi, vedi Stoppa, ad oggi vincolato al Catania fino al 30 giugno 2027.

