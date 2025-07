MERCATO: Catania, rumors su Mancuso ma la punta verso la permanenza a Mantova

Bomber di 33 anni attualmente in forza al Mantova, Leonardo Mancuso è stato accostato di recente al Catania. Rumors di mercato, il giocatore sembra destinato a non lasciare il club virgiliano. Lo stesso attaccante – autore di 10 gol e un assist nella passata stagione – in una recente intervista a La Voce di Mantova parla da giocatore felice di rimanere alla corte di Possanzini: “Ho capito subito di aver trovato la mia comfort zone. Qui la cosa che più mi ha colpito è il livello umano delle persone. Ho trovato la semplicità del calcio e la quotidianità. Sono contento di proseguire la mia avventura qui a Mantova. Negli ultimi anni ho cambiato spesso città, mentre in passato trascorrevo più stagioni nella stessa squadra. Adesso è un po’ come tornare alle origini.La continuità per me è molto importante“. Anche dalla stampa mantovana apprendiamo che la punta milanese rappresenta un punto fermo da cui i biancorossi intendono ripartire.

