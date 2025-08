MERCATO: centrocampo destinato a cambiare aspetto tra arrivi e partenze

È il reparto su cui attualmente sono rivolte le attenzioni in chiave mercato. Tra arrivi e partenze il centrocampo del Catania è destinato parzialmente a cambiare aspetto. Se la rivoluzione tecnica dello scorso anno non risparmiò neppure il reparto mediano, adesso si riparte da alcune solide certezze. In primis Francesco Di Tacchio, elemento cardine per gli equilibri tattici e riferimento essenziale all’interno del gruppo, tanto da essere indicato come possibile nuovo capitano della squadra. Oltre al centrocampista pugliese Toscano potrà contare ancora su Alessandro Quaini, autentico jolly tra difesa e centrocampo presente fin dal primo anno in Serie C dell’era Pelligra sotto l’Etna.

Toscano è stato inequivocabile, si attende rinforzi a centrocampo. In questi giorni l’operato del diesse Ivano Pastore è rivolto a definire tutti i tasselli del reparto mediano. Sono state chiuse le trattative per portare in rossazzurro Andrea Corbari e Manuel Martic, aggregati con la squadra in ritiro a Norcia da lunedì e in attesa di essere ufficializzati. Sull’austriaco rimane il punto di domanda sull’eventuale impiego da difensore o centrocampista; in tal senso l’ultima parola spetta ovviamente al tecnico. In entrata resta forte il pressing su Andrea Vallocchia, metronomo della Ternana che il Catania segue ormai da settimane.

In uscita detto dell’addio al calcio di Stefano Sturaro (l’ex centrocampista di Genoa e Juventus resterà tra i ranghi come allenatore del settore giovanile) e la risoluzione consensuale con Andrés Tello, restano da piazzare Diego Peralta e Francesco De Rose. Entrambi non rientrano più nei piani tecnici e sono destinati a partire nel corso della sessione di mercato. Viceversa, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Catania punterà ancora su Kaleb Jimenez (provato in ritiro sulla linea dei centrocampisti e atteso dal definitivo salto di qualità) e Gregorio Luperini, per il quale mister Toscano sta studiano la possibile collocazione tattica.

