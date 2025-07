MERCATO: Luigi Silvestri, contatti con Catania e Ravenna

Non solo Simone Pieraccini, Daniele Donnarumma e l’ipotesi legata al preparatore dei portieri Antonello Degiorgi, negli ultimi due anni operativo a Cesena. Dal club romagnolo potrebbe approdare alle pendici dell’Etna anche il difensore Luigi Silvestri. Già da qualche settimana rimbalza questa voce. Che il profilo sia gradito al tecnico Mimmo Toscano non è un mistero, secondo informazioni raccolte attraverso la stampa romagnola apprendiamo che, in questo momento, il calciatore palermitano classe 1993 sia conteso da Catania e Ravenna (l’ex rossazzurro Pino Irrera fa parte dello staff tecnico ravennate, ndr). I contatti tra le parti ci sono stati e ci sono tuttora, al momento il calciatore ha un contratto con il Cesena fino al 30 giugno del prossimo anno.

