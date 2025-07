MERCATO: colpo Catania a centrocampo, in arrivo Corbari

Nome nuovo in orbita Catania, quello di Andrea Corbari, protagonista nelle ultime tre stagioni con la maglia della Virtus Entella siglando ben 17 gol, numeri niente male per un centrocampista. Corbari, classe 1994 che in carriera ha giostrato più volte anche da difensore militando tra le fila di Fiorenzuola e Piacenza, quest’anno ha contribuito fortemente alla promozione del club di Chiavari in Serie B. Nei giorni scorsi è stato accostato al Vicenza di mister Fabio Gallo, che lo ha allenato proprio in terra ligure. Secondo quanto anticipato dal giornalista Nicolò Schira, però, l’ha spuntata il Catania. Il diesse Pastore sta per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1994. In arrivo un gran colpo per la mediana rossazzurra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***