MERCATO: Corallo e Privitera, permanenza al Catania o cessione in prestito

A luglio dello scorso anno ci fu un momento di grande emozione e meritata soddisfazione per due ragazzi catanesi classe 2005, già protagonisti con la maglia del Catania under 19: gli attaccanti Clarence Corallo e Lorenzo Privitera sottoscrissero il loro primo contratto con la società etnea. Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del nostro club, spiegò: “Il vice presidente Grella ha sempre riservato un’attenzione speciale alla predisposizione delle migliori opportunità per i giovani calciatori del nostro territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale nel progetto di sviluppo del Catania Football Club, e questi contratti di apprendistato professionalizzante sono un’espressione concreta di questa volontà. Clarence e Lorenzo hanno lavorato bene e sono cresciuti notevolmente sul piano calcistico”.

Per il loro percorso si valutò se scegliere la soluzione della permanenza alle pendici dell’Etna o vivere nuove esperienze altrove, attraverso la cessione in prestito. Dubbio che si ripropone anche adesso che la stagione è ormai alle porte. Sia Corallo e Privitera hanno già esordito in prima squadra e dovrebbero, intanto, partire per il ritiro di Norcia.

